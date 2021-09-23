Рада розглядає законопроект про олігархів: що відбувається в парламенті

Верховна рада 23 вересня приступила до розгляду так званого законопроекту про олігархів. Документ нардепи хочуть розглянути у другому читанні за скороченою процедурою.

Детальніше про те, що відбувається в українському парламенті - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) стояв першим у порядку денному. Його повинні були почати розглядати з 10:00, проте, відразу після відкриття засідання нардепи пішли на півгодинну перерву, яка затягнулася більш, ніж на годину.

Після закінчення перерви нардепи проголосували за продовження засідання до розгляду законопроекту і знову пішли на перерву. Початок розгляду законопроекту призначили на 12:30.

Повернувшись після перерви дві парламентські фракції заявили про порушення регламенту і виступили за усунення від ведення засідання віце-спікера Руслана Стефанчук, який заміняє спікера Дмитра Разумкова, який знаходиться на лікарняному. Разом з тим, тільки 61 нардеп підтримав таку ініціативу.

Після розгляду законопроекту про олігархів в першому читанні нардепи внесли до документа понад тисячу правок, проте за скороченою процедурою на голосування винесено 13 запропонованих профільним комітетом правок. Всі 13 поправок нардепи підтримали.