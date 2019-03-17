Путін особисто керував анексією Криму, - Аксенов

Анексія Криму стала наслідком особистого рішення Путіна

Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов во время выступления в Севастополе заявил, что российский президент Владимир Путин "лично руководил" аннексией полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнням на "Радио Свобода".

Аксенов подчеркнул, что Путин принял личное решение, от которого зависели судьбы жителей полуострова.

"Ничего этого бы не получилось, если бы наш президент, Владимир Владимирович Путин, лично не руководил этой операцией и не принимал личное решение, от которого зависели судьбы крымчан и севастопольцев", - сказал Аксенов на мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии Крыма.

Аксенов добавил, что аннексия полуострова - это "уникальная операция" и все произошло настолько быстро, дерзко, нагло, что наши оппоненты не успели опомниться".

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, посетит оккупированный Крым. В частности, в Симферополе президент РФ проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщине аннексии.

Ранее верховный представитель ЕС Федерика Могеріні заявила, что Европейский союз никогда не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией.