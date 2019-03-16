Мілітарізація Криму несе загрозу безпеці в Європі, - МЗС Чехії

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МЗС Чеської Республіки закликало негайно звільнити українських політв’язнів

Міністерство закордонних справ (МЗС) Чеської Республіки з нагоди п’ятиріччя окупації Криму заявило, що вони не мають наміру визнавати півострів територією РФ, а також вимагають негайного звільнення українських політв’язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чеського МЗС.

В заяві повідомляється, що Чеська Республіка, що також пережила військову окупацію сусідньою державою, лишається непохитною у своїй відданості проведенню політики невизнання.

"Триваюча мілітаризація території Криму, а також порушення безперешкодного і вільного плавання через Керченську протоку в Азовському морі є ще одне кричуще порушення міжнародного права. Більш того, це створює загрозу стабільності і безпеки в Європі", - заявили в чеському МЗС.

Також вони наголошують, що після окупації півострову Російською Федерацією були неодноразово порушені основні права людини і громадські права кримських татар, а також інших етнічних та релігійних громад.

"Чеська Республіка закликає Російську Федерацію забезпечити дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини, а також негайно звільнити Олега Сенцова та інших незаконно затриманих громадян України, включно з членами екіпажу, захоплених під час нападу на українські судна в листопаді 2018 року", - підкреслили в МЗС Чехії.

Нагадаємо, Туреччина на річницю анексії Криму пообіцяла підтримувати Україну Анкара не визнає анексію Криму і продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, крім того, особливу увагу у зверненні приділено кримським татарам.