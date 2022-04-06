ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна проти України стала стратегічним провалом Путіна, - Квін

Новость на русском →
Київ, Середа 06 квітня 2022 12:01
Війна проти України стала стратегічним провалом Путіна, - Квін Фото: тимчасова повірена США Крістіна Квін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Дії російської армії на початкових етапах війни проти України стали стратегічним провалом для президента Росії Володимира Путіна. Який зашкодить самій Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін на "24 каналі".

За її словами, первісною метою російських військ було захоплення більшості українських територій. Але їм завдали поразки, і тепер Росія змушена перегрупуватися.

"Але, нарешті, ми вважаємо, що все, що зробив Путін - було надзвичайним стратегічним провалом. В кінцевому рахунку це значно зашкодить самій Росії. Це вже їй шкодить, але в кінцевому рахунку це буде стратегічним провалом для президента Путіна", - зазначила Квін.

Вона додала, що США роблять все, щоб збільшити ціну для Росії і змусити її відмовитися від війни проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО вже збирає докази військових злочинів Путіна в Україні.

До цього президент США Джо Байден знову назвав Путіна військовим злочинцем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки