Путин в Китае рассказывает басни, а РФ накапливает силы на фронте: заявление Зеленского

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал несколько докладов от военных. В частности, от командующего Воздушных сил по сбиванию дронов.

"Наглость россиян становится все больше - они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов. В ночь на сегодня было 150 дронов, утром - еще более 50, вечером - еще десятки, и большинство из них - "Шахеды", - сказал президент.

Он подчеркнул, что фактически группы вражеских дронов в украинском небе - аккомпанемент российским заявлениям из Китая.

По словам Зеленского, это откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны.

Президент также отметил, что вчера россияне буквально отрицали то, что говорил Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну.

"На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои басни, вроде бы он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта", - добавил Зеленский.

Однако, по его словам, к миру Путин никак принуждаться не хочет.

"Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", - подчеркнул президент.