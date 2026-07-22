Путин "катает россиян на качелях", делая вид, что проблем в экономике нет, - ЦПД

В ЦПИ отметили, что Путин назвал рост ВВП России на 0,2% за первые пять месяцев текущего года подтверждением "устойчивости" экономики. В то же время, такой показатель фактически свидетельствует о почти нулевой динамике и приближении к рецессии.

Также российский лидер акцентировал внимание на профиците федерального бюджета в июне, но не упомянул, что по итогам первого полугодия дефицит бюджета РФ достиг 5,7 триллиона рублей.

Отдельно Путин назвал рост кредитования положительной тенденцией. В Центре объяснили, что это может свидетельствовать не о развитии экономики, а об увеличении долговой нагрузки на население и бизнес.

"Путин постоянно катает собственное общество на качелях - от вынужденного признания проблем до их упорного и абсурдного отрицания уже на следующий день", - подчеркнули в ЦПИ.

В Центре добавили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия фактически живет в условиях постоянных экономических кризисов. По мнению ЦПИ, прекратить этот цикл можно только после завершения войны против Украины, решение о чем зависит исключительно от Путина.

Экономический кризис в РФ

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что экономические проблемы России уже вышли далеко за пределы дефицита горючего.

Аналитики связывают это с рекордными военными расходами, инфляцией, сокращением резервов и последствиями войны против Украины.