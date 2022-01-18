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Блінкен завтра приїде в Україну. Зустрінеться з Зеленським

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 12:27
Блінкен завтра приїде в Україну. Зустрінеться з Зеленським Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва. Він буде в Україні вже завтра.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

На переговорах мають обговорити безпекові питання на тлі загрози вторгнення РФ в Україну, повідомив співрозмовник видання.

РБК-Україна писало, що глава ЦРУ зустрівся з президентом України минулого тижня. Також вчора Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами, в ході якої він заявив, що Росія може використовувати паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями.

Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

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Володимир Зеленський Україна Ентоні Блінкен
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