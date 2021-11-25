Столтенберг та Блінкен обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України
Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг (nato.usmission.gov)
Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорили по телефону. Вони обговорили ситуацію біля кордонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу США.
Деталей обговорення немає.
"Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України", - йдеться в повідомленні.
Вони також обговорили питання порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, наміченої на 30 листопада - 1 грудня.
Блінкен заявив, що "з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ в Ризі і діалогу по всьому спектру питань, що стоять перед НАТО".