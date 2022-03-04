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Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 19:41
Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни. Зокрема, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив він.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання своїх колег із країн-членів НАТО закликав їх рішуче відреагувати на агресію Росію, поки не пізно і поки що Путін не перетворив Україну на Сирію.

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Володимир Путін Олексій Данілов Війна Росії проти України
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