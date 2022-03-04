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Не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію. Кулеба емоційно звернувся до НАТО

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 18:13
Не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію. Кулеба емоційно звернувся до НАТО Фото: Дмитро Кулеба (AFP)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання своїх колег із країн-членів НАТО закликав альянс рішуче відреагувати на агресію Росію, допоки не пізно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter очільника МЗС.

"Моє послання: дійте зараз, поки не надто пізно. Не дайте Путіну перетворити Україну в Сирію. Ми готові битися. Ми продовжуватимемо боротьбу. Але ми потребуємо союзників, які б нам допомагали конкретними, рішучими та швидкими діями", – заявив міністр.

Кулеба також звернув увагу західних дипломатів на вбивства цивільних українців. Більшість із них загинула внаслідок жорстокості російських пілотів.

"Я впевнений, що ця війна розвивається так, що настане такий момент, коли ви захочете надати нам що завгодно, буквально все, що нам потрібно, аби не дати Путіну завдати удару по Європі та перетворити її в нічне жахіття. І моя єдина надія зараз, що тоді не буде запізно", – додав він.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг спробував виправдатися за відмову закрити небо над Україною.

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