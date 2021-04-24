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Путін хоче відновити імперію, - голова Міноборони Польщі

Автор: Анастасія Рокитна

В Польщі заявили, що політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії. Події на українсько-російському кордоні викликали занепокоєння в Польщі.

Про це він заявив в ефірі "Польського радіо".

Він нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році і на Україну в 2014 році.

"Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - заявив Блащак.

Також голова Міноборони Польщі згадав слова покійного президента Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща".

Тому Польща займається модернізацією своєї армії і збільшенням її чисельності, відзначив міністр.

Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше заявив, що Путін маскує наміри, загроза нападу зберігається.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував українському президенту Зеленському приїхати в Москву та поговорити про відносини двох країн.

При цьому Путін вважає, що про Донбас Зеленський має спілкуватися з ватажками "ЛНР" і "ДНР".

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