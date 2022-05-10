Путин хоче збільшити сухопутний коридор до Придністров'я, - розвідка США

Президент РФ Володимир Путін хоче збільшити сухопутний коридор до оккупованого Придністров'я Росії і отримати контроль над українським побережжям Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацразведки США Еврил Хейнс під час брифінгу .

Москва планує збільшити сухопутний міст із Донбасу до Криму і далі на захід, щоб з'єднати його з Придністров'ям. Це означало б повне відсічення України від Чорного моря.

Але за даними Хейнс, Росія не зможе побудувати таку сухопутну зв'язку з Придністров'ям без того, щоб не оголосити мобілізацію в Росії.