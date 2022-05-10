RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путин хоче збільшити сухопутний коридор до Придністров'я, - розвідка США

Фото: голова Національної розвідки США Евріл Хейнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін хоче збільшити сухопутний коридор до оккупованого Придністров'я Росії і отримати контроль над українським побережжям Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацразведки США Еврил Хейнс під час брифінгу.

Москва планує збільшити сухопутний міст із Донбасу до Криму і далі на захід, щоб з'єднати його з Придністров'ям. Це означало б повне відсічення України від Чорного моря.

Але за даними Хейнс, Росія не зможе побудувати таку сухопутну зв'язку з Придністров'ям без того, щоб не оголосити мобілізацію в Росії.

Як повідомлялося, раніше військовий експерт Олег Жданов стверджував, що Росія може включити Херсонську область до складу без створення "республіки", щоб оголосити мобілізацію на законних підставах у РФ у разі контрнаступу ЗСУ. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні