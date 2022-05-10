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Путин хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья, - разведка США

Фото: глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацразведки США Эврил Хэйнс во время брифинга.

Москва планирует увеличить сухопутный мост из Донбасса в Крым и дальше на запад, чтобы соединить его с Приднестровьем. Это означало бы полное отсечение Украины от Черного моря.

Но по данным Хэйнс, Россия не сможет построить такую сухопутную связку с Приднестровьем без того, чтобы не объявить мобилизацию в России.

Как сообщалось, ранее военный эксперт Олег Жданов утверждал, что Россия может включить Херсонскую область в состав без создания "республики", чтобы объявить мобилизацию на законных основаниях в РФ в случае контрнаступления ВСУ. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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