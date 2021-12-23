НАТО має озброїти Київ. Глава МЗС Литви заявив про бажання Росії напасти на Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ. Мета РФ - змінити ситуацію з безпекою у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

"Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір реальний, і ми маємо до нього готуватися", - заявив він.

За словами міністра Литви, метою Росії може бути не просто напад, а реальна зміна ситуації з безпекою у всьому регіоні.

Ландсбергіс вважає, що НАТО має зробити низку кроків. Зокрема, чітко вказати РФ, "з яким економічним болем" вона зіткнеться у разі вторгнення, зміцнити сили на східному фланзі Альянсу та озброїти Україну.

"Ми вважаємо, що Україні потрібна військова допомога з оборонною зброєю. Ми всі відчуваємо наслідки нинішньої політичної ситуації, чи то в Естонії, чи то тут, чи то в будь-якій країні від Норвегії до Румунії", - зазначив він.