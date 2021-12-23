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НАТО має озброїти Київ. Глава МЗС Литви заявив про бажання Росії напасти на Україну

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Литва, Четвер 23 грудня 2021 09:52
НАТО має озброїти Київ. Глава МЗС Литви заявив про бажання Росії напасти на Україну Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ. Мета РФ - змінити ситуацію з безпекою у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір реальний, і ми маємо до нього готуватися", - заявив він.

За словами міністра Литви, метою Росії може бути не просто напад, а реальна зміна ситуації з безпекою у всьому регіоні.

Ландсбергіс вважає, що НАТО має зробити низку кроків. Зокрема, чітко вказати РФ, "з яким економічним болем" вона зіткнеться у разі вторгнення, зміцнити сили на східному фланзі Альянсу та озброїти Україну.

"Ми вважаємо, що Україні потрібна військова допомога з оборонною зброєю. Ми всі відчуваємо наслідки нинішньої політичної ситуації, чи то в Естонії, чи то тут, чи то в будь-якій країні від Норвегії до Румунії", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від нібито військової конфронтації. За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".

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