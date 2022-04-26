У Придністров'ї російські війська приведені у бойову готовність, - Генштаб
Окупанти дали команду підготувати війська на території Придністров'я у повну бойову готовність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність “Повна”, силові структури переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підготовку Росією ракетного удару по мирних мешканцях Придністров'я з метою звинуватити в обстрілі Україну.
Також, від імені СБУ у різноманітних телеграм-каналах поширюється звернення до "громадян ПМР" із закликом до евакуації нібито через загрозу артилерійських обстрілів з боку України.