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У Придністров'ї російські війська приведені у бойову готовність, - Генштаб

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Молдова, Вівторок 26 квітня 2022 19:39
У Придністров'ї російські війська приведені у бойову готовність, - Генштаб Фото: у Придністров'ї російські війська приведені у бойову готовність (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти дали команду підготувати війська на території Придністров'я у повну бойову готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність “Повна”, силові структури переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підготовку Росією ракетного удару по мирних мешканцях Придністров'я з метою звинуватити в обстрілі Україну.

Також, від імені СБУ у різноманітних телеграм-каналах поширюється звернення до "громадян ПМР" із закликом до евакуації нібито через загрозу артилерійських обстрілів з боку України.

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