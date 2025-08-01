Станет ли поездка Уиткоффа последним контактом Трампа с Путиным: что говорит эксперт

По его словам, сейчас Путин сам не знает, как ему действовать, но он однозначно предоставляется выиграть время.

Комментируя предстоящую поездку спецпредставителя президента США в Москву, Самусь отметил, что она может быть последним контактом между Трампом и Путиным через Уиткоффа и посла РФ по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева "относительно того, как действовать дальше".

"Может ли рассчитывать, например, Россия на снятие санкций, если она согласится на прекращение огня. Или Путин категорически заявит, как Марко Рубио заявил, что несколько дней назад было общение с высшими представителями Путина - очевидно, это был Кириенко или Патрушев - и таким образом он передаст последний месседж от Трампа Путину, а Путин передаст, собственно, свой месседж", - предположил эксперт.

По его словам, если этот месседж Путина будет таким же как сегодня, когда он упрекнул Трампа "чрезмерными ожиданиями" от России, то очевидно это приведет к худшему для диктатора сценарию.

То есть, как отметил Самусь будет запущен процесс постепенного обложения эмбарго российской нефти, а затем и российской экономики.