Путин хочет полностью уничтожить Украину, без помощи США мы проиграем, - Зеленский

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.

Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.

О том, как экс-президент США Дональд Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решения - читайте в материале РБК-Украина.

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