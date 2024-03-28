Путин хочет полностью уничтожить Украину, без помощи США мы проиграем, - Зеленский

Диктатор Владимир Путин хочет полностью разрушить Украину, а без американской помощи страна будет терять территории и может проиграть в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

У президента спросили, проиграет ли Украина без помощи США.

"Это правда. Мы проиграем. Не за один день. Конечно, мы потеряем какие-то наши территории. Для нас это будет большим вызовом, как это все возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территории - это терять людей. Люди, если честно, важнее", - ответил президент.

По его словам, Путин хочет полностью Украину разрушить, и территорию, и людей.

"Он же не признает, что мы существуем. Для него мы сателлит РФ. Сейчас мы сейчас мы. Потом Казахстан, страны Балтии, потом Польша. Потом Германия", - добавил глава государства.

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