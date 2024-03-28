Путин хочет полностью уничтожить Украину, без помощи США мы проиграем, - Зеленский
Диктатор Владимир Путин хочет полностью разрушить Украину, а без американской помощи страна будет терять территории и может проиграть в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
У президента спросили, проиграет ли Украина без помощи США.
"Это правда. Мы проиграем. Не за один день. Конечно, мы потеряем какие-то наши территории. Для нас это будет большим вызовом, как это все возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территории - это терять людей. Люди, если честно, важнее", - ответил президент.
По его словам, Путин хочет полностью Украину разрушить, и территорию, и людей.
"Он же не признает, что мы существуем. Для него мы сателлит РФ. Сейчас мы сейчас мы. Потом Казахстан, страны Балтии, потом Польша. Потом Германия", - добавил глава государства.
Проблемы с финансовой помощью США для Украины
После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.
Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
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