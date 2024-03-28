Путін хоче повністю знищити Україну, без допомоги США ми програємо, - Зеленський

Диктатор Володимир Путін хоче повністю зруйнувати Україну, а без американської допомоги країна втрачатиме території і може програти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

У президента запитали, чи програє Україна без допомоги США.

"Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території. Для нас це буде великим викликом, як це все повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші", - відповів президент.

За його словами, Путін хоче повністю Україну зруйнувати, і територію, і людей.

"Він же не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт РФ. Зараз ми. Потім Казахстан, країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина", - додав глава держави.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України