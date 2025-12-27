Путин не хочет мира, он - человек войны, - Зеленский

Важно отметить, что украинский лидер прибыл в Канаду, где проводит сейчас встречу с премьер-министром этой страны Марком Карни.

Во время общения с прессой Карни отметил, на данный момент есть условия для заключения справедливого и прочного мира. В то же время он осудил атаку РФ по Киеву этой ночью.

Зеленский в ответ согласился, что это была "очень трудная" ночь для столицы, а сами удары - это ответ России "на наши мирные усилия".

"Это показывает, вот Путин не хочет мира. Мы хотим мира, а он - человек войны", - сказал Зеленский.

Буквально паралельно на другом конце Земли прозвучали комментарии Путина. Диктатор РФ заявил, что если Украина не желает решить все миром, тогда Россия решит все свои задачи военным путем.

Возвращаясь к комментариям Зеленского о мирной сделке, он отметил, что для прекращения войны нужны две вещи — "давление на Россию" и достаточная и "сильная поддержка Украины". Украинский лидер считает, что хоть и были сделаны шаги, но нужна дальнейшая дипломатия.

Также президент Украины сказал, что поговорит сегодня позже с европейскими союзниками, а завтра надеется провести "очень важную" и "очень конструктивную" встречу с президентом США Трампом.