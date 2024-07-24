Украина может вести переговоры с РФ на определенном этапе, но Москва не готова, - Кулеба

Украина готова к переговорам с Россией на определенном этапе. Однако российская сторона не показывает готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Соответствующее заявление Кулеба сделал во время переговоров с главой МИД Китая Ван И. Он довел до китайского коллеги последовательную позицию Украины, заключающуюся в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добродетельно.

При этом министр подчеркнул, что в настоящее время такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Кулеба также рассказал китайскому министру о результатах саммита мира в Швейцарии и объяснил логику дальнейших шагов по внедрению формулы мира.

"Российская агрессия стоит не только препятствием для развития Украины. Она также препятствует международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности развитию торговли между Китаем и Европой", - отметил Кулеба.