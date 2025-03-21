Путин готовится к затяжной войне, а не к устойчивому компромиссному миру, - ISW

В отчете отмечается, что за последние дни и недели диктатор и другие чиновники усиливают месседжи о том, что Россия ожидает длительной войны в Украине и мира только на условиях Кремля.

Так, незадолго до телефонного разговора с Трампом 18 марта, диктатор провел закрытую встречу с бизнесменами во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Источники и журналисты, находившиеся на этой встрече, утверждают, что Путин предупредил российских бизнесменов о медленных и трудных переговорах по прекращению войны. И посоветовал представителям бизнеса "не быть наивными", учитывая тот факт, кто и какие вопросы будет обсуждать. Путин также публично заявил, что России не следует ожидать от Запада быстрой отмены санкций.

В ISW отметили, что Кремль уже давно транслирует российские требования по территориальным уступкам и уступкам в сфере безопасности за пределами нынешней линии фронта. Властям РФ это нужно для возвращения инвестиций российскому народу, чтобы оправдать военные усилия перед внутренней аудиторией.

"Путин и другие кремлевские чиновники, вероятно, продолжат убеждать внутреннюю аудиторию в том, что война в Украине остается затяжной операцией, и что Россия не достигнет мира в Украине быстро", - считают аналитики.

Раскол с союзниками

Кроме того, в Институте изучения войны убеждены, что российские чиновники работают над обострением напряженности между США с их европейскими союзниками, чтобы сломать западную поддержку Украины и подорвать альянс НАТО.

Также, согласно отчету ISW, кремлевские чиновники продолжают усиливать нарративы, указывающие на то, что Путин остается преданным своей давней цели - завоеванию Украины. И пытается использовать предстоящие переговоры о прекращении огня, чтобы добиться опережающих уступок со стороны Украины и США.

Нюансы Конституции

О намерениях вести затяжную войну свидетельствует и тот факт, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призывает Киев внести изменения в Конституцию, чтобы позволить признать российскую оккупацию и незаконную аннексию оккупированных территорий.

Однако в ISW напомнили, что Основной Закон Украины запрещает правительству проводить выборы или вносить изменения в него во время военного положения. Правительство также не имеет права законно отменить военное положение, пока Россия продолжает вести наступление на территорию Украины.