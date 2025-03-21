Путин готовится к затяжной войне, а не к устойчивому компромиссному миру, - ISW

Владимир Путин продолжает настраивать внутреннюю аудиторию России на подготовку к затяжной войне в Украине, а не к устойчивому миру, основанному на компромиссе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что за последние дни и недели диктатор и другие чиновники усиливают месседжи о том, что Россия ожидает длительной войны в Украине и мира только на условиях Кремля.
Так, незадолго до телефонного разговора с Трампом 18 марта, диктатор провел закрытую встречу с бизнесменами во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Источники и журналисты, находившиеся на этой встрече, утверждают, что Путин предупредил российских бизнесменов о медленных и трудных переговорах по прекращению войны. И посоветовал представителям бизнеса "не быть наивными", учитывая тот факт, кто и какие вопросы будет обсуждать. Путин также публично заявил, что России не следует ожидать от Запада быстрой отмены санкций.
В ISW отметили, что Кремль уже давно транслирует российские требования по территориальным уступкам и уступкам в сфере безопасности за пределами нынешней линии фронта. Властям РФ это нужно для возвращения инвестиций российскому народу, чтобы оправдать военные усилия перед внутренней аудиторией.
"Путин и другие кремлевские чиновники, вероятно, продолжат убеждать внутреннюю аудиторию в том, что война в Украине остается затяжной операцией, и что Россия не достигнет мира в Украине быстро", - считают аналитики.
Кроме того, в Институте изучения войны убеждены, что российские чиновники работают над обострением напряженности между США с их европейскими союзниками, чтобы сломать западную поддержку Украины и подорвать альянс НАТО.
Также, согласно отчету ISW, кремлевские чиновники продолжают усиливать нарративы, указывающие на то, что Путин остается преданным своей давней цели - завоеванию Украины. И пытается использовать предстоящие переговоры о прекращении огня, чтобы добиться опережающих уступок со стороны Украины и США.
О намерениях вести затяжную войну свидетельствует и тот факт, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призывает Киев внести изменения в Конституцию, чтобы позволить признать российскую оккупацию и незаконную аннексию оккупированных территорий.
Однако в ISW напомнили, что Основной Закон Украины запрещает правительству проводить выборы или вносить изменения в него во время военного положения. Правительство также не имеет права законно отменить военное положение, пока Россия продолжает вести наступление на территорию Украины.
18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время диалога лидеры согласовали первые шаги к миру. Так, Путин отказался от предложенного США тотального прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней, но предложил, чтобы Украина и Россия взаимно прекратили удары по объектам инфраструктуры и энергетики.
Кроме того, президент РФ заявил о важности остановки мобилизации, предоставления иностранной военной помощи и разведывательной информации Украине.
19 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским касательно первых мер для перемирия. Президент Украины отметил, что Путин не заинтересован прекращать войну даже несмотря на то, что позиции РФ на поле боя хуже, чем в прошлом году.
Следующим шагом переговорного процесса станет встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. На встрече стороны обсудят расширение частичного прекращения огня. Высшее руководство обеих стран в этих переговорах участвовать не будет.
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