Теплая зима в Европе лишила Путина одного из главных "козырей" в войне, - CNN
Теплая зима в Европе лишила Россию и главу Кремля Владимира Путина одного из главных "козырей" и предполагаемых рычагов давления в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание отмечает, что с начала момента российского вторжения европейские правительства беспокоил вопрос, может ли Москва полностью перекрыть газ. Российский диктатор рассчитывал, что газовый шантаж должен был смягчить антироссийские санкции и поддержку Украины. По его плану, европейцы могли бы сбунтоваться из-за холода и требовать ослабления санкций.
"В данном случае Россия стремилась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого инструмента в своем ящике: энергетического оружия. Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в чувство Европу и убедят общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошелька", - объяснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.
Однако планы Кремля сорвала погода, поскольку Европа пока переживает теплую зиму. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных "козырей".
Что дальше ждет Европу
Эксперты отмечают, что в Европе сейчас есть окно возможностей, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Это может сыграть решающую роль в поддержании единого фронта Запада, пока война затягивается.
Европейские чиновники предупреждают, что просто запасать газ недостаточно, нужно больше работать над эффективностью. Правительства стран ЕС часто поддаются критике из-за того, что больше внимание уделяют контролю цен на газ, вместо того чтобы инвестировать в долгосрочные меры.
По мнению экспертов, Европе нужно обратиться больше внимания на возобновляемые источники энергии и строить хранилища для сжиженного природного газа.
Напомним, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Европе этой зимой удалось избежать энергетического кризиса из-за теплой погоды, а Путину не удалось использовать газ как оружие.
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