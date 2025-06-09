Путин готовит атаки, но это еще не "месть"? Что задумал диктатор и зачем собирает Совбез

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Действительно ли Россия еще не нанесла "ответный удар" на "Паутину"?

Почему РФ нацелила воздушные удары на запад Украины?

Зачем диктатор созывает Совбез именно на этой неделе?

Возможна ли тотальная мобилизация в РФ - и как это связано с Совбезом?

Что говорят в США о последних атаках РФ по Украине?

Как спутники помогают врагу находить цели?

Россия увеличила количество средств воздушного нападения на Украину после успешной беспрецедентной атаки СБУ на российские военные аэродромы. Последние атаки противника были чаще направлены на западные области Украины. Так, 6 июня недавно от массированных ударов дронов и ракет содрогались Луцк и Тернополь. А уже сегодня ночью, 9 июня самую масштабную атаку пережила Ровенская область.

Так, десятки дронов и ракет атаковали регион, в частности город Дубно, недалеко от которого расположен аэропорт. В частности о том, что главным ударом РФ этой ночью был один из оперативных аэродромов сообщал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат.

Всего в ночь на 9 июня Россия выпустила рекордное количество целей воздушного нападения по Украине. Было запущено 499 дронов и ракет по Украине.

Защитники неба взамен обезвредили 479 целей, включая все 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал", запущенных россиянами.

"Массированный удар. Один из крупнейших, который наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, был атакован противником. Таким образом, враг нанес различными средствами воздушного нападения удары этой ночью", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Враг нацелился на запад Украины?

О том, почему российские войска направляют свои дроны и ракеты на западные регионы Украины, объяснил в комментарии Военный эксперт Иван Ступак.

"Почему западные регионы? Потому что РФ прекрасно и логично осознает, что Украина где-то прячет свою технику, свои боеприпасы, производство", - говорит собеседник.

Он объясняет, что подобное размещение техники или вооружения не будет происходить в Харьковской или Днепропетровской областях, поскольку куда постоянно прилетает. Поэтому это должно быть далеко от линии фронта.

"Кропивницкий, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковская область, то есть куда-то далеко. Они это осознают, поэтому что-то раскрывают с помощью своих людей, которые передают данные и после чего туда наносятся удары. Что-то россияне высчитывают самостоятельно, например, по спутниковым снимкам. Они же покупают спутниковые данные", - сказал Ступак.

По словам эксперта, речь может идти о спутниках, которые могут обнаруживать тепло, в частности тепловое излучение от объектов, включая промышленную деятельность. Например, когда производство идет ночью и видны "вспышки" тепла.

"Или, например, пролетали спутником Тернопольщину и увидели, что на территории одного из ангаров, например, там бывший колхоз и на его территории лежат военные ящики. Ну и все, поставили себе соответствующую галочку, что что-то у Украины там есть. То есть в таком смысле вот они работают", - добавляет Ступак.

РФ массированно атакует, но это еще не ее обещанная "месть"?

После того, как 1 июня Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию "Паутина", в результате которой был поражен 41 самолет на российских аэродромах, враг заговорил об "ответе".

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "вынужден ответить" на украинскую атаку на российские аэродромы. В западных СМИ распространилась информация, что Москва может готовить жесткий удар по Украине, а целью может стать энергетическая инфраструктура и т. д.

Впрочем, как пишет Reuters, США считают, что последние удары РФ по Украине - не являются тем самым "ответным ударом", о котором предупреждал Трамп после разговора с Путиным. При этом в Вашингтоне предполагают, что ответный удар может быть в ближайшие дни, а точная дата неизвестна. С этим соглашается и эксперт Иван Ступак.

"Объясню почему. Прошлые разы, когда они нам "мстили" за Курскую область, они сделали огромный удар, а потом почти все официальные лица РФ выходили и сказали, что это "акт возмездия". И большое количество корреспондентов в российском сегменте интернета обрадовалось. После чего какое-то недовольство у россиян по поводу захода украинских войск на Курщину просто как рукой сняло", - напоминает он.

Последними ударами, по мнению эксперта, кремлевской верхушке пока не удалось достичь такого результата, поэтому им сейчас надо канализировать общественное недовольство, вызванное украинской операцией "Паутина".

"Видел сообщения от обычных россиян, которые недовольны ударами. В Кремле это видят, поэтому считают, что надо продолжать это все, а потом заявить, что это тоже было "возмездие", чтобы таким образом удовлетворить россиян. Но и после этого, как это произойдет, это не будет означать, что атак больше не будет. Это будет означать, что здесь они закрыли эту "главу", - отметил Ступак.

Путин соберет "большое заседание" Совбеза. Что это значит?

На выходных прокремлевские анонсировали, что уже на этой неделе Путин проведет "большое" заседание Совета безопасности РФ.

Повестка дня официально не была объявлена, но российские пропагандисты сообщают, что там будет рассматриваться в частности "ответ" России на атаки по аэродромам. Некоторые эксперты высказали предположение, что якобы во время этого заседания будет объявлена большая мобилизация в РФ.

"Есть там у кого-то такой испуг, что будет в РФ тотальная мобилизация объявлена. Я думаю, что нет. Потому что россияне любят пафосные вещи. По крайней мере из того, что я вижу сейчас. Вспомните, пару месяцев назад Путин так же делал ночную пресс-конференцию. Все ждали заявление, что он скажет что-то важное. А он в итоге что-то невнятно сказал и ничем не завершилось все это. Все ждали эту пресс-конференцию, а она закончилась ничем от слова совсем. Возможно, здесь игра для Дональда Трампа. Мол, "мы тут что-то планируем", - считает Ступак.

При этом он обращает, что запугивание - это тоже часть стратегии. То есть Кремль может раскручивать тему, создавая впечатление для россиян, что их ответ Украине будет "такой страшный".

"Ну давайте посмотрим, что будет. Я никого не хочу пугать, очень часто хочу успокаивать. Посмотрим. Это же Россия. В конце концов не стоит забывать, что когда они что-то планируют, то могут это и в последний момент изменить. Повестка дня, например, была одна, а потом срочно изменится и будет совершенно другой. Все может быть", - подытожил эксперт.