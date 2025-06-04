Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам

Операция СБУ под названием "Паутина" привела к потерям России в миллиарды долларов и десяткам пораженных или уничтоженных самолетов. Каковы ее результаты, насколько сильно она ударила по ресурсам Москвы и как она повлияет на ее способность обстреливать Украину - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

СБУ 1 июня провела беспрецедентную операцию по поражению российских самолетов, которые уже годами обстреливают Украину. Несколько военных аэродромов были атакованы 117 FPV-дронами, которые запускались с территории самой же РФ и управлялись пилотами в онлайн-режиме.

Согласно официальной информации от Генштаба и Службы безопасности, поражение получил 41 борт. Из них, по данным Центра противодействия дезинформации, уничтожено не менее 13. Некоторые российские "провоенные" паблики называют это "черным днем российской авиации", а некоторые украинские эксперты - переломным моментом в войне.

Какие результаты

Мониторинговые каналы и OSINT-обозреватели, проанализировав спутниковые снимки, утверждают, что было сожжено минимум 12 самолетов стратегической авиации РФ. Речь идет о 8 Ту-95МС/Ту-95МСМ (носитель таких ракет, как Х-101, Х-55, Х-555) и 4 Ту-22М3 (запускает Х-22/Х-32). Эти два типа бортов вместе с Ту-160 (еще один носитель ракет Х-101 и др.) составляют стратегическую авиацию России.

Пока это предварительные подсчеты потерь противника, поскольку анализ последствий все еще продолжается. Среди других самолетов, которые могли быть уничтожены во время атаки - транспортный Ан-12, и возможно - Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (так называемые "глаза" стратавиации).

"На авиабазе "Иваново" были самолеты А-50, которые стояли на хранении. При СССР было произведено примерно 30 таких самолетов. В строю у России было только 10, остальные 20 - с разной степенью сохранности оставались на консервации", - рассказал РБК-Украина эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

В этой атаке без преувеличения важен удар именно по носителям ракет, которыми враг системно обстреливает и прифронтовые, и тыловые области Украины. Ту-22М3 за время войны выпустили по Украине более 400 ракет, Ту-95 и Ту-160 - около 2,5 тысяч.

По данным источников РБК-Украина в Силах обороны, по состоянию на 31 мая 2025 года, то есть на момент атаки, у России числилось 154 борта стратавиации: 16 Ту-160, 62 борта Ту-95МС/Ту-95МСМ и 76 Ту-22МЗ.

Самолет А-50 (фото: GettyImages)

Правда, исправных самолетов, которые были "на крыле", у Москвы могло быть в разы меньше, отмечают эксперты. Остальные - простаивали, нуждаясь в ремонте, из-за износа двигателей, или были "донорскими".

"По состоянию на 31 мая у России могло быть 25-30 самолетов Ту-95, которые летают. Также 13 самолетов Ту-160 в летном состоянии и еще 4 - находились на модернизации, но их можно не считать, потому что они эту модернизацию проходят уже более трех лет. Ту-22М3 осталось 25 единиц, плюс-минус 2. Также осталось 3 самолета ДРЛО А-50У и еще около 10-12 старых, не модернизированных А-50. Но из сообщений неизвестно, какие именно из них были среди пораженных или уничтоженных", - пояснил в разговоре с изданием авиационный эксперт Константин Криволап.

Как быстро может Россия восстановить потери

После таких цифр реальный масштаб потерь России выглядит гораздо серьезнее. К тому же - учитывая, что ни один из этих типов самолетов Москва уже не в состоянии производить. А те, что имеют повреждения - будет не совсем просто восстановить.

"Они не производят новые самолеты. Поэтому независимо от степени потерь, которые они понесли, восстановить эти борта им будет проблематично. Считайте - это для них невоспроизводимый ресурс. Независимо от того, какими окажутся финальные цифры пораженных бортов - минимальными или максимальными - все равно это будет больше, чем россияне обычно поднимали для проведения массированной атаки", - уточнил Киричевский.

Бомбардировщик Ту-95 может максимально переносить 8 ракет Х-101, хотя в реальности его загружали в разы меньшим количеством из-за изношенности бортов. И за время войны россияне, как правило, не поднимали для атак по Украине более 2-3 эскадрильи этих самолетов.

"Что касается возможности использования стратавиации россиянами, то в течение последнего года они не применяли более 18 самолетов на европейской части России. Кроме того, на Ту-95 они более чем 4 ракеты вообще не цепляют", - уточнил Криволап.

Ту-22М3 мог нести 3 ракеты Х-22 или ее модернизированной версии Х-32. В реальности на него не навешивали более чем 2 ракеты. Хотя, в отличие от Х-101, эти ракеты враг применяет реже. Последний раз Москва запускала их по Украине в мае, а до этого - в начале февраля.

Какой эффект это будет иметь для России и Украины

"Стратегическая авиация РФ - это был инструмент стратегического ослабления нашей страны. Выбивание мощностей электроэнергетики, оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры и тому подобное. Чем меньше у россиян исправных стратегических бомбардировщиков - тем меньше у них возможностей уничтожать нашу инфраструктуру. Выигрышный момент для нас заключается в том, что был ослаблен тот инструмент, который питает российские амбиции захватить четыре наши области", - предполагает Киричевский.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что атака на российскую стратавиацию может "по крайней мере временно" ограничить способность России наносить ракетные удары по Украине. С другой стороны, для поддержания такой же интенсивности обстрелов России нужно будет либо задействовать все имеющиеся летающие самолеты (которых - неизвестно сколько), либо больше времени на цикл подготовки атак.

Кроме того, ряд аэродромов базирований стратавиации поврежден, нагрузка на уцелевшие борта растет, и какую-то часть из них россиянам наверняка придется перебрасывать на другие авиабазы, чтобы уберечь от повторных ударов.

Предварительные последствия атаки на аэродром "Белая" (спутниковый снимок: X OSINT-аналитика Криса Биггерса)

"Сейчас в России истерика и паника, всех обыскивают, проверяют. А получается, что прятать эти самолеты особо и негде. Украина показала, что мы воюем на совершенно другом инновационно-технологическом уровне. Мы воюем конвенционным вооружением, не очень большой мощности, но большой точности и поэтому - высокой эффективности - 30% стратегической авиации фактически было выбито за один день", - считает Криволап.

В политическом и геополитическом измерении атака на российские аэродромы подтвердила, что в войне Украина может задействовать асимметричные ходы и технологические решения. Для мира - это демонстрация того, что Россия не способна защитить свои элитные самолеты - один из элементов своей ядерной триады, которой она периодически угрожает Западу.

Что также важно - эта операция привела к эмоциональному подъему общества. На фоне сложной ситуации на фронте и ежедневных обстрелов украинцы не так часто имеют повод радоваться значительным победам. Эта же операция СБУ напомнила, что враг тоже имеет свои слабые места, чем Украина может воспользоваться. Однако это не повод для потери бдительности - к сожалению, у Москвы все еще остаются дальнобойные БПЛА и другое ракетное вооружение, которым она может наносить значительный ущерб и атаковать Украину.