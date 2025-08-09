Путин готов к полному перемирию в обмен на выход Украины из Донецкой области, - WSJ

По словам источников издания, Путин представил администрации президента США Трампа радикальное предложение о прекращении огня в Украине. В частности, требуя от Киева значительных территориальных уступок и продвижения глобального признания своих прав в обмен на прекращение боевых действий.

Издание пишет, что речь о Донецкой области. В таком случае Россия будет контролировать Донецкую и Луганскую области, а также полуостров Крым, который она захватила в 2014 году и хочет, чтобы его признали суверенной российской территорией.

Сам же Уиткофф, во время разговора с европейскими чиновниками, рассказал, что российское предложение включало два этапа.

На первом этапе Украина должна была бы выйти из Донецкой области, а линии фронта были бы заморожены. За этим должен был бы последовать второй этап, на котором Путин и Трамп согласовали бы окончательный мирный план, который позже должен был бы быть согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, который участвовал в разговоре с Трампом в среду, сказал, что Киев не отрицает никаких предложений в принципе, но прекращение огня было бы предпосылкой для любых дальнейших шагов

В рамках этого предложения российский президент, по словам источников, пообещал, что его правительство примет закон, которым обязуется не нападать на Украину или Европу.

Мирное соглашение

6 августа стало известно, что Уиткофф посетил Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможности завершить войну РФ против Украины.

Затем президент США Дональд Трамп рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому об этой встрече, украинский лидер предположил, что сейчас Россия больше настроена на перемирие.

А уже сегодня Bloomberg, со ссылкой на источники, написало, что американские и российские чиновники готовят соглашение о замораживании войны.