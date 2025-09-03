RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Путин "готов повысить" уровень делегации для политических переговоров с Украиной

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы может повысить уровень делегации РФ для политических переговоров с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции.

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров - ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - рассказал диктатор. 

Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию. 

"Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин. 

Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Владимира Мединского в качестве главы российской делегации. 

"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - считает он. 

Переговоры Украины и РФ

Напомним, украинская и российская делегации уже провели несколько раундов переговоров в Стамбуле.

При этом российского диктатора Владимира Путина уже неоднократно критиковали за то, что он отправлял в Стамбул делегацию низкого уровня.

В частности, генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что отправка мелких чиновников на переговоры с Украиной - это ошибка от Путина.

