Путин "готов повысить" уровень делегации для политических переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин якобы может повысить уровень делегации РФ для политических переговоров с Украиной.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции.
"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров - ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - рассказал диктатор.
Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию.
"Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин.
Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Владимира Мединского в качестве главы российской делегации.
"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - считает он.
Напомним, украинская и российская делегации уже провели несколько раундов переговоров в Стамбуле.
При этом российского диктатора Владимира Путина уже неоднократно критиковали за то, что он отправлял в Стамбул делегацию низкого уровня.
В частности, генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что отправка мелких чиновников на переговоры с Украиной - это ошибка от Путина.