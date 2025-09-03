Путин "готов повысить" уровень делегации для политических переговоров с Украиной

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров - ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - рассказал диктатор.

Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию.

"Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин.

Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Владимира Мединского в качестве главы российской делегации.

"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - считает он.