Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але на своїх умовах
У Кремлі заявили про готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але обговорювати будуть тільки ті теми, якi вважає потрібними російський лідер.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
У той же час, Пєсков повідомив, що в практичному плані зустріч Путіна і Зеленського не готується.
"Путін готовий до діалогу із Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати", - повідомив він.
Раніше в Кремлі повідомляли, що Путін хоче обговорити з Зеленським тільки теми співпраці України та РФ. Питання Криму і Донбасу він не бачить в порядку денному. Які, в свою чергу, є головними для Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Путін написав статтю про Україну, вказавши, що українці та росіяни ніби-то "один народ".
Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента РФ є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про України. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.
Разом з тим, Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну.