Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але на своїх умовах

У Кремлі заявили про готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але обговорювати будуть тільки ті теми, якi вважає потрібними російський лідер.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

У той же час, Пєсков повідомив, що в практичному плані зустріч Путіна і Зеленського не готується.

"Путін готовий до діалогу із Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати", - повідомив він.

Раніше в Кремлі повідомляли, що Путін хоче обговорити з Зеленським тільки теми співпраці України та РФ. Питання Криму і Донбасу він не бачить в порядку денному. Які, в свою чергу, є головними для Володимира Зеленського.