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Ультиматум Путіна: як українці ставляться до його виконання

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 10:40
Ультиматум Путіна: як українці ставляться до його виконання Фото: українці не схильні виконувати ультиматуми Путіна та підтримують вступ до НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України. На думку українців, це лише розпалить агресивність Путіна щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

Ультиматум Путіна: як українці ставляться до його виконання

За даними опитування, переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до ЄС, і до НАТО.

У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% - "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором. Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС.

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% - "проти". Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

Ультиматум Путіна: як українці ставляться до його виконання

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде 41,4% опитаних.

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