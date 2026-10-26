Путин - главный виновник. В ООН признали удары по энергетике Украины военным преступлением

ООН обвиняет Россию

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины комиссия назвала:

российского диктатора Владимира Путина,

экс-министра обороны Сергея Шойгу,

его преемника Андрея Белоусова,

начальника Генштаба Валерия Герасимова

Отмечается, что атаки России были умышленными и соответствовали государственной политике страны-агрессора, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Российские офицеры, отдавшие приказы об этих ударах, знали, что объекты теплоснабжения жизненно необходимы для гражданского населения, особенно зимой, говорится в отчете.

Подробности отчета

По данным комиссии, органы здравоохранения Украины документировали смерти из-за низкой температуры в домах и даже больницах после атак РФ. Прошлой зимой в медучреждения попадали пациенты с обморожениями и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

CNN отмечает, что в преддверии зимы Россия намерена продолжать атаки. В докладе упоминается заявление российского Минобороны от августа, в котором Украине угрожают новыми ударами по энергетической инфраструктуре.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел отреагировало на заключение Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

"Россия сознательно превратила холод и тьму в оружие против гражданских украинцев. Цель этой политики - лишить их жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания", - говорят в МИД.

По мнению министерства, накануне новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия и дальше целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей снова оказалась под угрозой из-за холода и тьмы", - отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности и за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.