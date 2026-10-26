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Путин - главный виновник. В ООН признали удары по энергетике Украины военным преступлением

19:46 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Комиссия ООН назвала военными преступлениями атаки России по энергетическим объектам в Украине, а высшее руководство страны-агрессора - непосредственными виновниками этих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад комиссии ООН, оказавшийся в распоряжении CNN.

ООН обвиняет Россию

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины комиссия назвала:

  • российского диктатора Владимира Путина,
  • экс-министра обороны Сергея Шойгу,
  • его преемника Андрея Белоусова,
  • начальника Генштаба Валерия Герасимова

Отмечается, что атаки России были умышленными и соответствовали государственной политике страны-агрессора, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Российские офицеры, отдавшие приказы об этих ударах, знали, что объекты теплоснабжения жизненно необходимы для гражданского населения, особенно зимой, говорится в отчете.

Подробности отчета

По данным комиссии, органы здравоохранения Украины документировали смерти из-за низкой температуры в домах и даже больницах после атак РФ. Прошлой зимой в медучреждения попадали пациенты с обморожениями и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

CNN отмечает, что в преддверии зимы Россия намерена продолжать атаки. В докладе упоминается заявление российского Минобороны от августа, в котором Украине угрожают новыми ударами по энергетической инфраструктуре.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел отреагировало на заключение Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

"Россия сознательно превратила холод и тьму в оружие против гражданских украинцев. Цель этой политики - лишить их жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания", - говорят в МИД.

По мнению министерства, накануне новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия и дальше целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей снова оказалась под угрозой из-за холода и тьмы", - отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности и за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что удары по энергетической инфраструктуре Украины - многоцелевая и комплексная кампания РФ, где обесточивание и замораживание - это лишь один из компонентов.

Кроме того, оккупанты 20 октября нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах были проблемы со светом.

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