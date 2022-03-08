Путін глибоко помиляється, якщо думає зломити волю захисників України, вбиваючи мирних жителів, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість, що російська "тактика" ведення війни проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави польської держави.

"Якщо ВВП (Володимир Путін, - Ред.) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються", - пише він.

Дуда додав, що спілкувався з президентом України щодо ситуації в країні та оборони від атак окупантів.

"Як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, підвищує стійкість Захисників і волю до перемоги", - йдеться в повідомленні.