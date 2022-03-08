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Путин глубоко ошибается, если думает сломить волю защитников Украины, убивая мирных жителей, - Дуда

Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда высказал уверенность, что российская "тактика" ведения войны против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемого результата и не сломит сопротивление агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы польского государства.

"Если ВВП (Владимир Путин, - Ред.) думает, что, снося дома и убивая мирных жителей, российская армия сломит волю и дух Защитников Украины, они глубоко ошибаются", - пишет он.

Дуда добавил, что общался с президентом Украины относительно ситуации в стране и обороны от атак оккупантов.

"Как сказал мне Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, повышает стойкость Защитников и волю к победе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в понедельник вечером ликвидировали два самолета российских оккупантов в небе над Киевом.

Также напомним, что под Харьковом в результате боев были ликвидированы российский генерал и ряд старших офицеров.

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Владимир ПутинАнджей ДудаВойна России против Украины