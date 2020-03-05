Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час прес-конференції за результатами переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним.

Так, за словами Ердогана, режим припинення вогню в провінції Ідліб, де триває військова операції "Щит весни", буде введено в ніч на 6 березня. Режим припинення вогню почне діяти рівно опівночі.

Крім того, глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що в рамках досягнутих під час сьогоднішніх переговорів в Москві домовленостей навколо траси М4 заплановано створити коридор безпеки шириною в 6 кілометрів. А вже з 15 березня в провінції Ідліб та на трасі М4 почнуть роботу спільні російсько-турецькі патрулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина та Росія узгодили документ щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Російський президент Володимир Путін заявляв, що сторони знайшли прийнятні варіанти розв'язання ситуації в сирійському Ідлібі.

Також РБК-Україна писало, що США виступили за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Вашингтон закликав Росію та Туреччину повернутися до виконання досягнутої у 2018 році сочинської угоди.

Крім того, голова Ради Європи Шарль Мішель закликав Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.