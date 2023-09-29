Путин поручил экс-"вагнеровцу" собирать добровольцев на войну с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнера" Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для отправки на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля .

В ходе встречи с экс-"вагнеровцем" и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в четверг Путин напомнил, что Трошев сам более года воевал в таком подразделении.

Путин на встрече с Беком Евкуровым и Андреем Трошевым (фото: скриншот с видео)

"Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - сказал российский диктатор.

Также руководитель Кремля отметил, что на предыдущей встрече они уже обсуждали вопрос, что полковник в отставке Трошев "займется формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции"".

Добавим, что по данным источников Telegram-канала Shot, Трошев будет курировать связь между "добровольческими формированиями" и Минобороны РФ.

Что известно о Трошеве, которого "вагнеровцы" считают предателем

Андрей Трошев ранее был начальником штаба частной военной компании "Вагнера", и был "2-м лицом в этой террористической организации. Он курировал работу службы безопасности, службы тыла и занимался вопросом вербовки осужденных и отправку их на фронт в Украину в составе оккупационных сил.

Андрей Трошев (фото: kremlin.ru)

После попытки госпереворота, организованной лидером этой ЧВК Евгением Пригожиным в июне, он присутствовал на встрече Путина с командирами группировки.

После этого командиры боевиков-"вагнеровцев" обвинили Трошева в предательстве. Дело в том, что он первым из командиров группировки отказался дальше участвовать в мятеже Пригожина, пишет Gulagu.net.

Так, по данным портала, высокопоставленный "вагнеровец" и "герой России" (как и Пригожин, а также основатель этой ЧВК Уткин) Трошев принял решение о передаче в ФСБ и Минобороны РФ внутренней информации, тем самым заручился расположением Путина.

Также сообщается, что Трошев и его сообщники занимались в РФ розыском беглецов, давлением на лиц, которые давали показания и свидетельства журналистам и правозащитникам.

Согласно данным портала, Трошеву была предложена одна из должностей в рамках смежной с Минобороны РФ структурой, что вербует заключенных в отряды "Шторм Z".

Возвращение "вагнеровцев" на войну против Украины

Напомним, после неудачной попытки государственного переворота в России, что организовывал главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в июне, часть этих наемников" переехала" в Беларусь, а еще некоторая часть подписала контракт с Минобороны РФ.

К слову, примерно за месяц до своего "марша на Москву" Пригожин заявлял, что потери его наемников в боях против Сил Обороны Украины составили десятки тысяч убитыми.

Недавно в Институте изучения войны (ISW) высказались по поводу слухов о возвращении "вагнеровцев" в Украину, и оценили их способность повлиять на возможности армии РФ. Аналитики считают, что наемники не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на фронте.

Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.