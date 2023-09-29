Путін доручив екс-"вагнерівцю" збирати добровольців на війну з Україною

Російський диктатор Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнера" Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів для відправлення на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля .

У ході зустрічі з екс-"вагнерівцем" та заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим у четвер Путін нагадав, що Трошев сам понад рік воював у такому підрозділі.

Путін на зустрічі з Беком Євкуровим та Андрієм Трошевим (фото: скріншот з відео)

"Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла якнайкраще і найуспішнішим чином", - сказав російський диктатор.

Також керівник Кремля зазначив, що на попередній зустрічі вони вже обговорювали питання, що полковник у відставці Трошев "займеться формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання насамперед звісно, у зоні "спеціальної військової операції"".

Додамо, що за даними джерел Telegram-каналу Shot, Трошев курируватиме зв'язок між "добровольчими формуваннями" та Міноборони РФ.

Що відомо про Трошева, якого "вагнерівці" вважають зрадником

Андрій Трошев раніше був начальником штабу приватної військової компанії "Вагнера", і був "2-ою особою в цій терористичній організації. Він курирував роботу служби безпеки, служби тилу та займався питанням вербування засуджених та відправлення їх на фронт в Україну у складі окупаційних сил.

Андрій Трошев (фото: kremlin.ru)

Після спроби держперевороту, організованої лідером цієї ПВК Євгеном Пригожиним у червні, він був присутній на зустрічі Путіна з командирами угруповання.

Після цього командири бойовиків-"вагнерівців" звинуватили Трошева у зраді. Річ у тому, що він першим із командирів угруповання відмовився далі брати участь у заколоті Пригожина, пише Gulagu.net.

Так, за даними порталу, високопоставлений "вагнерівець" і "герой Росії" (як і Пригожин, а також засновник цієї ПВК Уткін) Трошев прийняв рішення про передачу до ФСБ та Міноборони РФ внутрішньої інформації, тим самим заручився прихильністю Путіна.

Також повідомляється, що Трошев та його спільники займалися в РФ розшуком втікачів, тиском на осіб, які давали свідчення та свідчення журналістам та правозахисникам.

За даними порталу, Трошеву було запропоновано одну з посад у рамках суміжної з Міноборони РФ структурою, що вербує ув'язнених у загони "Шторм Z".

Повернення "вагнерівців" на війну проти України

Нагадаємо, після невдалої спроби державного перевороту в Росії, що організовував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у червні, частина цих найманців "переїхала" до Білорусі, а ще деяка частина підписала контракт із Міноборони РФ.

До слова, приблизно за місяць до свого "маршу на Москву" Пригожин заявляв, що втрати його найманців у боях проти Сил оборони України склали десятки тисяч вбитими.

Нещодавно в Інституті вивчення війни (ISW) висловилися щодо чуток про повернення "вагнерівців" в Україну, та оцінили їх здатність вплинути на можливості армії РФ. Аналітики вважають, що найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті.

Раніше видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці групи "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

Пізніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що бійці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.