Путін допустив обмін ув'язненими між Росією і США

Президент Росії Володимир Путін розповів про очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом. Вони можуть домовиться про обмін ув'язнених.

"Якщо ми домовимося про видачу злочинців, то Росія, звичайно, піде на це і ми будемо це робити тільки в тому випадку, якщо інша сторона погодиться з тим же самим", - заявив Путін.

Раніше Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він вказав на слабкості таких країн та сказав, що Росія слабша, ніж хоче здаватися.

Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.