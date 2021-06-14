Путін допустив обмін ув'язненими між Росією і США

Президент Росії Володимир Путін розповів про очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом. Вони можуть домовиться про обмін ув'язнених.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".
"Якщо ми домовимося про видачу злочинців, то Росія, звичайно, піде на це і ми будемо це робити тільки в тому випадку, якщо інша сторона погодиться з тим же самим", - заявив Путін.
Раніше Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він вказав на слабкості таких країн та сказав, що Росія слабша, ніж хоче здаватися.
Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.
Нагадаємо, Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні. Про це він заявив на прес-конференції після саміту G7.
Також повідомлялося, що США виключають можливість видачі Росії американських хакерів. Про це заявили в Білому домі.
Зазначимо, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна пройде 16 червня в Женеві після саміту НАТО.