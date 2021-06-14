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Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен

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США, Понеділок 14 червня 2021 06:49
Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на розбіжності з багатьох питань. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє АВС News.

Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч з Путіним. Навпаки, він використовує цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.

"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми домогтися більш передбачуваної і стабільної відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.

За його словами, Байден ясно дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч з Путіним, то не буде стримуватися.

Він також зазначив, що одним з критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "будь-яким чином вкривати злочинні організації, що беруть участь в кібератаках, в тому числі програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями в тій мірі, в якій вони діють на території Росії".

Блінкен сказав, що санкції США можуть бути ефективними, особливо коли вони здійснюються в координації з іншими країнами. І додав, що санкції щодо Росії для України, можливо, запобігли подальшій російській агресії.

Нагадаємо, що 16 липня відбудеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.

Також повідомлялося, що після зустрічі Байден не проводитиме спільну прес-конференцію з Путіним. Лідер США вважає це недоречним.

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