Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен
Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на розбіжності з багатьох питань. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє АВС News.
Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч з Путіним. Навпаки, він використовує цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.
"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми домогтися більш передбачуваної і стабільної відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.
За його словами, Байден ясно дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч з Путіним, то не буде стримуватися.
Він також зазначив, що одним з критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "будь-яким чином вкривати злочинні організації, що беруть участь в кібератаках, в тому числі програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями в тій мірі, в якій вони діють на території Росії".
Блінкен сказав, що санкції США можуть бути ефективними, особливо коли вони здійснюються в координації з іншими країнами. І додав, що санкції щодо Росії для України, можливо, запобігли подальшій російській агресії.
Нагадаємо, що 16 липня відбудеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.
Також повідомлялося, що після зустрічі Байден не проводитиме спільну прес-конференцію з Путіним. Лідер США вважає це недоречним.