Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен

Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним , незважаючи на розбіжності з багатьох питань. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч з Путіним. Навпаки, він використовує цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.

"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми домогтися більш передбачуваної і стабільної відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.

За його словами, Байден ясно дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч з Путіним, то не буде стримуватися.

Він також зазначив, що одним з критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "будь-яким чином вкривати злочинні організації, що беруть участь в кібератаках, в тому числі програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями в тій мірі, в якій вони діють на території Росії".