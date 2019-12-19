Путін: на Донбасі немає іноземних військ, а танки від країн, які симпатизують бойовикам

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в рядах бойовиків на Донбасі немає іноземних військ, а танки вони отримують від країн, які симпатизують їм. Про це Путін заявив в ході прес-конференції.

Так, Путін, говорячи про передбачене мінськими угодами виведення іноземних військ з Донбасу, заявив, що їх там немає.

"Що стосується виведення іноземних військ, там немає іноземних військ, там є місцеві сили самоооборони, вони складаються з місцевих жителів. З місцевих", - заявив він.

Президент РФ також заявив, що важку артилерию на окупований Донбас надають держави, які симпатизують бойовикам.

"Мені весь час задають питання: звідки у них танки, важка артилерія. У багатьох гарячих точках світу відбуваються бойові дії із застосуванням танків, артилерії. Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур держав, які їм симпатизують, але це їх техніка, а не іноземна. Хочу звернути на це увагу. Що стосується найманців. Я в Парижі сказав, там є і французи, і німці, які воюють на одній стороні та на інший, але вони не становлять основу цих збройних формувань", - заявив він.

Путін також додав, що вирішити ситуацію на Донбасі силою не можна.

"Якщо стати на позицію домовленості, тоді проблема буде вирішена, якщо і далі будуть спроби силовим способом задушити, я думаю, що навряд чи це можна буде зробити. Донбас порожняк не жене...Там горді люди живуть. Навряд чи вдасться вирішити цю проблему за допомогою яких би то не було силових решний", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в РФ проходить прес-конференція Путіна, в ході якої президент РФ зробив кілька заяв по Україні. Зокрема, він назвав умови для проведення нормандського саміту в квітні 2020, а також заявив про збереження транзиту газу через Україну.