RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин дождался усиления морозов и накопил дроны и ракеты для атак, - Сибига

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин дождался снижения температуры и накопил беспилотники и ракеты, чтобы продолжить массированные атаки против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Как отметил министр, ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания США не помешали диктатору продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

"Мы имеем дело с террористами, которых нужно заставлять остановиться", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД очертил ключевые шаги, которые, по его мнению, должно сделать международное сообщество.

Речь идет об усилении противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины, рост давления на Москву, лишение российской военной машины доходов от энергоресурсов и доступа к технологиям, а также международную изоляцию российского режима.

Отдельно Сибига призвал остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры.

"Путина нужно лишить иллюзий, что он может чего-то достичь бомбардировками, террором и агрессией", - подытожил министр.

 

Массированная атака на Украину 3 февраля

Напомним, сегодня Россия снова нанесла по Украине массированный ракетно-дроновой удар в условиях сильных морозов. Во время атаки оккупанты использовали более 450 беспилотников и более 60 ракет.

По данным Воздушных сил, РФ применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно осложнило работу противовоздушной обороны.

По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей - 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.

В Киеве вражеская атака привела к разрушениям жилых домов и возникновению пожаров. Количество пострадавших возросло до пяти человек. Значительная часть левобережной части столицы осталась без теплоснабжения.

Также стало известно, что РФ нанесла удар по символу Киева, в результате чего был поврежден музей под монументом "Родина-мать".

Все что известно о последствиях ночной атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАндрей СибигаВойна в Украине