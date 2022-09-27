ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Неудачи на фронте и мобилизация снижают патриотизм россиян, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 08:57
Неудачи на фронте и мобилизация снижают патриотизм россиян, - британская разведка Фото: Путин не сможет повысить патриотическую поддержку войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Путин собирается объявить о присоединении захваченных территорий Украины. Однако военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября.

"Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии напоминают, что так называемые "референдумы", проводимые в настоящее время на этих территориях, должны завершиться 27 сентября. При этом российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта.

"Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки. При этом среди новобранцев ожидается высокая степень сокращения личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны