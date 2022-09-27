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Кремль готовится к аннексии и принудительному призыву украинцев на войну, - ISW

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 07:50
Кремль готовится к аннексии и принудительному призыву украинцев на войну, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская власть может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины в районе 1 октября, чтобы принудительно отправить украинских граждан на войну против ВСУ в рамках осенней призывной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.

В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

  • Украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения беспилотниками, возможно, убив иранских инструкторов.
  • Украинские войска продолжали наступление севернее Лимана и на восточном берегу реки Оскол.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге.
  • Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка.
  • Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или более формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию.
  • Российские оккупационные власти начали объявлять результаты своих фиктивных "референдумов" об аннексии, ссылаясь на грубо сфальсифицированные данные о явке.

Напомним, за сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью.

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