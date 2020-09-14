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Лукашенко про протести в Білорусі: "червоні лінії" поки ніхто не порушував

Сочі, Понеділок 14 вересня 2020 16:40
Лукашенко про протести в Білорусі: "червоні лінії" поки ніхто не порушував
Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що на протестах в Білорусі поки ніхто не порушував "червоні лінії". А масові акції проходять тільки по вихідних, в інші дні країна живе звичайним життям.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, на переговорах Лукашенко розповів Путіну про ситуацію в Білорусі.

"Я детально проінформую про те, що відбувається насправді навіть не в Білорусі, а в Мінську, у вихідні. В суботу у нас марш жінок, а в неділю загальний. В інші дні країна живе звичайним життям. Головне, не переходити межу - вам ці червоні лінії знайомі краще, ніж мені. Ви їх знаєте по роботі в Чечні. Поки червоні лінії у нас ніхто не порушував", - зазначив Лукашенко.

Він також підкреслив, що "друг пізнається в біді", а ситуація в Білорусі - урок Росії та іншим пострадянським країнам.

Нагадаємо, на зустрічі Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він також назвав ініціативу Лукашенка "логічною, своєчасною та доцільною".

Відзначимо, перед зустріччю лідерів Росії і Білорусі опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що всі договори Путіна і Лукашенка на сьогоднішній зустрічі в Сочі будуть переглянуті, оскільки діючий президент Білорусі нелегітимний.

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