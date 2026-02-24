Российский диктатор Владимир Путин умышленно врет о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого цитирует Sky News.
Представитель Стармера сказал, что Путин откровенно врет. Таким образом диктатор планирует отвлечь внимание от "своих мерзких действий в Украине".
"В этом нет никакой правды. Вы видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань невероятной стойкости украинцев... Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", - сказал он.
Утром 24 февраля российская служба внешней разведки (СВР) сделала заявление, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие, или "грязные" ядерные бомбы. Традиционно для РФ никаких доказательств приведено не было.
После этого экс-президент России, известный алкоголик и заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев разразился истерическими угрозами. Он заявил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".
А днем 24 февраля непосредственно российский диктатор во время заседания так называемой коллегии ФСБ РФ заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против России. Опять же, каких-либо доказательств этой лжи приведено не было.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что Путин фактически начал Третью мировую войну. И сейчас задача состоит в том, чтобы не дать ей стать широкомасштабной, что и делает Украина.
Также Зеленский публично заявил, что на самом деле Россия не настроена на завершение войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева. Для этого кремлевский режим использует международных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.