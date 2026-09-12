Путин боится олигархов: в ГУР раскрыли оценку по состоянию режима в России

В Кремле существует раскол на две группы по поводу войны против Украины, а сам диктатор Владимир Путин опасается собственной элиты.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
По словам представителя ГУР, анализ украинской разведки основывается на реальных перехваченных документах РФ. В настоящее время в окружении Путина четко выделяются по меньшей мере две группы:
"Во время потенциальных переговорных процедур становится очевидно, что режим действительно боится внутреннего коллапса и дестабилизации в стране", - отметил Скибицкий.
Кроме того, данные отслеживания внутриполитической динамики при подготовке к избирательным процессам в РФ показали заметное падение уровня поддержки провластных партий, в частности "Единой России".
"Это был четкий сигнал для режима", - сказал представитель ГУР.
По словам Скибицкого, Путин опасается влияния олигархов, помня опыт дела Михаила Ходорковского. Свидетельством этой тревоги есть конкретные шаги российской власти:
"Я считаю, что для наших международных партнеров должно быть приоритетом четко понять, кто в российской элите действительно хочет остановить войну, а кто стремится к ее продолжению", - добавил он в ответ на вопрос, есть ли возможность у Запада "перекупить" несогласных с диктатором олигархов.
Напомним, в мае российские СМИ со ссылкой на тайные документы европейской разведки рассказали, что Путин боится переворота в РФ, а также считает, что его могут ликвидировать с помощью дронов.
В то же время британское издание The Guardian рассказывало, что в окружении Путина нарастает разочарование из-за провальной войны и ее последствий для экономики России.