Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом, - Турчинов

Турчинов заявив, що всі мирні ініціативи впираються у Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, відповідаючи на запитання про реальність підключення миротворців ООН для відновлення миру на Донбасі, Турчинов заявив, що у цієї теми є одна проблема, дуже конкретна, "у якої є ім'я і прізвище - це Володимир Путін".

"Ця проблема (Путін - ред.) блокує на сьогоднішній день деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом. І всі мирні ініціативи впираються в цю проблему", - заявив Турчинов.

За словами Турчинова, всі варіанти Кремля щодо врегулювання ситуації на Донбасі є "спробами фактично прихованої анексії окупованої території".

"Для нас можливий єдиний формат - виведення російських військ з Донбасу і розміщення миротворців на всій території нинішньої зони окупації, і, в першу чергу, на державному кордоні між Україною і Росією. Тоді в цьому є сенс", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що, побудований Росією Керченський міст є серйозною загрозою безпеки України.