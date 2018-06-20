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Інтерв'ю

Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом, - Турчинов

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:40
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Турчинов заявив, що всі мирні ініціативи впираються у Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, відповідаючи на запитання про реальність підключення миротворців ООН для відновлення миру на Донбасі, Турчинов заявив, що у цієї теми є одна проблема, дуже конкретна, "у якої є ім'я і прізвище - це Володимир Путін".

"Ця проблема (Путін - ред.) блокує на сьогоднішній день деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом. І всі мирні ініціативи впираються в цю проблему", - заявив Турчинов.

За словами Турчинова, всі варіанти Кремля щодо врегулювання ситуації на Донбасі є "спробами фактично прихованої анексії окупованої території".

"Для нас можливий єдиний формат - виведення російських військ з Донбасу і розміщення миротворців на всій території нинішньої зони окупації, і, в першу чергу, на державному кордоні між Україною і Росією. Тоді в цьому є сенс", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що, побудований Росією Керченський міст є серйозною загрозою безпеки України.

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Теги публікації: Володимир Путін, Донбас, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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