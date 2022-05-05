В дорозі затримуються ще 15 потягів. УЗ оновила графік
Фото: УЗ оприлюднила оновлений графік курсування поїздів 5 травня (Укрзалізниця)
Станом на четвер, 5 травня, від графіку відхилилися 15 пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 21:20):
- №5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+10:53);
- №120 Львів - Запоріжжя (+10:15 год);
- №37 Ужгород - Одеса (+9:55 год);
- №45 Ужгород - Лозова (+7:46 год);
- №85 Запоріжжя - Львів (+4:44 год);
- №60 Чоп - Київ (+4:30 год);
- №22 Трускавець - Харків (+4:09 год);
- №743 Дарниця - Львів (+2:57 год);
- №130 Івано-Франківськ - Кременчук (+2:44 год);
- №120 Львів - Запоріжжя (+1:46 год);
- №232 Львів - Дніпро (+1:40 год);
- №86 Львів - Запоріжжя (+1:30 год);
- №42 Львів - Дніпро (+1:25 год);
- №706 Перемишль - Київ (+1:04 год);
- №753 Харків - Київ - Львів (+46 хв).
В УЗ нагадали, що інформація графік постійно оновлюється на офіційному сайті.
Нагадаємо, що затримки рейсів спостерігаються ще з вчорашнього вечора. Тоді причиною запізнення став ракетний обстріл.
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