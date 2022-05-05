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В пути задерживается еще 15 поездов. УЗ обновила график

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Четверг 05 мая 2022 21:55
В пути задерживается еще 15 поездов. УЗ обновила график Фото: УЗ обнародовала обновленный график курсирования поездов 5 мая (Укрзализныця)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на четверг, 5 мая, от графика отклонились 15 пассажирских поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Актуальная информация по опозданию пассажирских поездов (по состоянию на 21:20):

  • №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+10:53);
  • №120 Львов - Запорожье (+10:15 ч);
  • №37 Ужгород - Одесса (+9:55 ч);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+7:46 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+4:44 ч);
  • №60 Чоп - Киев (+4:30 ч);
  • №22 Трускавец - Харьков (+4:09 ч);
  • №743 Дарница - Львов (+2:57 ч);
  • №130 Ивано-Франковск - Кременчуг (+2:44 ч);
  • №120 Львов - Запорожье (+1:46 ч);
  • №232 Львов - Днепр (+1:40 ч);
  • №86 Львов - Запорожье (+1:30 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+1:25 ч);
  • №706 Перемышль - Киев (+1:04 ч);
  • №753 Харьков - Киев - Львов (+46 мин).

В УЗ напомнили, что информация о опоздании рейсов постоянно обновляется на официальном сайте.

Напомним, что задержки рейсов наблюдаются еще со вчерашнего вечера. Тогда причиной опоздания стал ракетный обстрел.

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