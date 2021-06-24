Подорож з комфортом. В "УЗ" нагадали, як отримати місце у вагоні з кондиціонером

"Купуючи квитки на поїзд, клієнти Укрзалізниці можуть перевірити наявність кондиціонера у вагоні. Наразі майже половина вагонів компанії обладнана системами кондиціонування повітря. Крім того, в усіх нових вагонах, які купує товариство, а також тих, що пройшли модернізацію, встановлюються такі системи", - йдеться в повідомленні.

Аби отримати квиток на вагон з кондиціонером, при придбанні квитка у системі booking.uz.gov.ua треба звернути увагу на позначку на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона. Там має бути вказано "з кондиціонуванням". Також пасажири можуть уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі.

Зазначається, що усі поїзди Інтерсіті+ обладнані кондиціонерами. Тож у вагоні з кондиціонером температура має бути від +22 до +26 °C. На початку подорожі вона може бути більшою, адже кондиціонування вмикається після відправлення поїзда і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря у вагоні.

Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції, також повинні відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев’яними рамами, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку). Вентиляція також повинна працювати і при подачі поїзда на посадку - пасажир має право вимагати цього від провідника.

"Якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда. Вони мають вжити всіх заходів для усунення неполадок, а при можливості пересадити пасажирів до інших вагонів", - заявили в "УЗ".