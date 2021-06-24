Путешествие с комфортом. В "УЗ" напомнили, как получить место в вагоне с кондиционером

"Покупая билеты на поезд, клиенты Укрзализныци могут проверить наличие кондиционера в вагоне. Сейчас почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования воздуха. Кроме того, во всех новых вагонах, которые покупает общество, а также прошедших модернизацию, устанавливаются такие системы", - говорится в сообщении.

Чтобы получить билет на вагон с кондиционером, при приобретении билета в системе booking.uz.gov.ua надо обратить внимание на отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Там должно быть указано "с кондиционированием". Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

Отмечается, что все поезда Интерсити+ оборудованы кондиционерами. Поэтому в вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до + 26 °C. В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда и требуется время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне.

Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции, также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и старых вагонов с деревянными рамами, количество которых с каждым годом уменьшается при модернизации парка). Вентиляция также должна работать и при подаче поезда на посадку - пассажир имеет право требовать этого от проводника.

"Если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они должны принять все меры для устранения неполадок, а при возможности пересадить пассажиров в другие вагоны", - заявили в "УЗ".