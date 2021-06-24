Коли спаде спека в Україні: прогноз Укргідрометцентру

Наприкінці тижня в Україні почнеться зниження температури повітря. Спочатку спека спаде на заході країни, а потім на решті території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook .

"В Україні послаблення спеки очікуємо у суботу - на заході, в неділю та понеділок - на решті території країни", - повідомили метеорологи.

Також Укргідрометцентр показав карту максимальних температур в Європі за 23 червня.

"Сильна спека останніми днями спостерігається по всій східній та південно-східній частинах Європи. Денні максимуми вчора становили подекуди 35-40°! Водночас на заході Європи температурні показники значно "стриманіші" і становлять 15-20° градусів, в окремих регіонах навіть 12-14°", - розповіли метеорологи.